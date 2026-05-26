Due donne travolte da un' auto | una muore in ospedale l' altra è in gravi condizioni

Due donne sono state investite da una Fiat Panda mentre attraversavano la strada vicino a un supermercato. Una delle donne è deceduta in ospedale, mentre l'altra si trova in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto nei pressi di un supermercato in una località della provincia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Due donne sono state travolte da un'automobile, una Fiat Panda, mentre stavano attraversando la strada, nei pressi del supermercato Eurospin ad Atri, come riporta l'Agi. Una 79enne, Gabriella Pelusi, è stata soccorsa e trasferita d'urgenza nell'ospedale di Pescara in elisoccorso ma lì è deceduta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Napoli, due donne travolte e uccise da un' auto. Arrestato 34enne

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