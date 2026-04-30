Cascina travolte da uno scooter mentre attraversano sulle strisce | gravi due donne

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 aprile, lungo la strada Tosco-Romagnola a Cascina, due donne sono state investite da uno scooter mentre attraversavano sulle strisce pedonali all’altezza del civico 544. Le due donne sono state soccorse e trasportate in ospedale con ferite considerate gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi e la gestione del traffico.

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 aprile lungo la Tosco-Romagnola a Cascina, all'altezza del civico 544. Uno scooter in transito ha investito due donne ottantenni mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.Una delle due, 79 anni, è stata condotta.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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