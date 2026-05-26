Due donne investite mentre attraversavano la strada nei pressi di un supermercato | una è morta

Da chietitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 79 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada vicino a un supermercato Eurospin. L’incidente è avvenuto questa mattina ad Atri, in provincia di Teramo. Un’altra donna è stata coinvolta nello stesso investimento, ma le sue condizioni non sono state rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

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Dramma nella mattinata odierna ad Atri (Teramo) dove una donna di 79 anni è morta poco dopo essere stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada nei pressi di un supermercato Eurospin. L'incidente si è verificato intorno alle 11 del mattino.A riportare la notizia è l'Ansa. La. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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