Matera due anziane investite da un’auto mentre attraversavano la strada

Due donne anziane sono state investite da un'auto mentre attraversavano un'area pedonale a Matera. L'incidente è avvenuto lungo una strada frequentata da pedoni, ma le modalità esatte dell'impatto non sono ancora chiare. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze e sulla responsabilità legata alla gestione dell'incrocio. Al momento, nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali responsabilità degli enti o delle persone coinvolte.

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