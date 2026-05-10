Matera due anziane investite da un’auto mentre attraversavano la strada
Due donne anziane sono state investite da un'auto mentre attraversavano un'area pedonale a Matera. L'incidente è avvenuto lungo una strada frequentata da pedoni, ma le modalità esatte dell'impatto non sono ancora chiare. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze e sulla responsabilità legata alla gestione dell'incrocio. Al momento, nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali responsabilità degli enti o delle persone coinvolte.
? Punti chiave Come si sono verificate le dinamiche dell'impatto sull'area pedonale?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità legate alla gestione dell'incrocio?. Quali sono le attuali condizioni di salute delle due anziane?. Perché quel punto specifico tra via Nazionale e via Annunziatella è pericoloso?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 10 maggio alle 19:30 tra via La Croce e via Annunziatella.. Due pattuglie della Polizia Locale e i Carabinieri hanno gestito i rilievi e il traffico.. Le due donne di 73 e 72 anni sono state trasportate all'ospedale di Matera.. Criticità rilevata tra via Nazionale e via Annunziatella per il rischio sugli attraversamenti pedonali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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