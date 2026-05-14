Dua Lipa si sposa ma il matrimonio è un clone di quello di Chiara Ferragni | tutti i dettagli copiati

Dua Lipa ha annunciato il suo matrimonio con l’attore britannico Callum Turner. La cerimonia si svolgerà in modo molto simile a quello del matrimonio di Chiara Ferragni, con dettagli evidenti che risultano identici. La notizia è stata diffusa attraverso i social e i media di settore, attirando l’attenzione di molti fan e osservatori del mondo dello spettacolo. La cantante è diventata protagonista di questa vicenda che sta suscitando discussioni online.

La notizia sta facendo il giro del mondo: Dua Lipa, l'indiscussa regina del pop internazionale, è pronta a giurare amore eterno al compagno, l'attore britannico Callum Turner. Sebbene le testate internazionali abbiano indicato Palermo e la splendida cornice di Villa Igiea come location del sì per.🔗 Leggi su Today.it

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