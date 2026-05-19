Sfreccia in monopattino nel parco ma ha la droga in tasca | 21enne incastrato dal fiuto dei cani
Un giovane di 21 anni è stato fermato nel parco mentre si spostava a bordo di un monopattino. Durante i controlli, i cani antidroga hanno segnalato la presenza di sostanze stupefacenti in tasca, che sono state successivamente sequestrate. Il ragazzo aveva con sé diverse dosi di hashish e marijuana, ritenute pronte per la vendita. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo e al sequestro della droga trovata.
A bordo di un monopattino con la droga in tasca si aggirava intorno al parco. Protagonista un 21enne trovato in possesso di dosi di hashish e marijuana pronte alla vendita. Un intervento, quello effettuato domenica 17 maggio a Ciampino, che è rientrato in un quadro più ampio in cui è stata posta. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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