Durante un controllo in un carcere, le forze di polizia penitenziaria hanno scoperto sostanze stupefacenti occultate nelle parti intime di un detenuto. L’intervento si è concluso con il sequestro della droga e l’arresto dell’individuo. La Polizia Penitenziaria ha sottolineato il ruolo di presidio di legalità e sicurezza all’interno delle strutture detentive. Nessun dettaglio su eventuali altri coinvolti o sulle quantità di sostanza trovata.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ancora una volta la Polizia Penitenziaria si conferma presidio imprescindibile di legalità, sicurezza e tutela delle istituzioni dello Stato all’interno delle carceri italiane”. È quanto dichiara Donato Capece, Segretario Generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, commentando il sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente avvenuto nella mattinata odierna presso la Casa Circondariale di Avellino. Nel corso delle ordinarie attività di controllo, il personale di Polizia Penitenziaria ha proceduto ad una accurata ispezione di un pacco destinato ad un detenuto, rinvenendo la droga abilmente occultata tra alcuni capi di vestiario presenti all’interno del plico, nel tentativo di eludere i controlli di sicurezza predisposti nell’istituto penitenziario irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Droga in carcere nelle parti intime, la Penitenziaria li scopre

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-3 Marzo 2026- Droga in carcere, arrestata la moglie di un detenuto a Orvieto.

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