Hashish nascosta nelle parti intime | agenti scoprono droga pronta allo spaccio all' interno del carcere

Nella giornata di martedì, all’interno di una casa circondariale, agenti della Polizia Penitenziaria hanno sequestrato più di 20 grammi di hashish nascosti da un detenuto di origine maghrebina. La droga, trovata occultata nelle parti intime dell’uomo, era pronta per essere spacciata all’interno della struttura carceraria. L’operazione si è conclusa con il ritrovamento e il sequestro della sostanza stupefacente, che si trovava tra le parti intime del detenuto in attesa di giudizio per reati precedenti.

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Nuova operazione della Polizia Penitenziaria all’interno della casa circondariale di Rimini, dove nella giornata di martedì (19 maggio) gli agenti hanno rinvenuto oltre 20 grammi di hashish occultati da un detenuto di origine maghrebina, ristretto in carcere in attesa di primo giudizio per reati. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Droga nascosta: 18enne fermato con 11g di hashish nelle parti intimeUn giovane di diciotto anni è stato formalmente denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile di Palagonia per detenzione di sostanze... Droga nascosta nelle parti intime, arrestata al colloquio in carcereTempo di lettura: < 1 minutoHa tentato di introdurre droga all’interno del carcere occultandola nelle parti intime, ma è stata scoperta e arrestata... Acquistavano cocaina e hashish in Germania e la trasportavano, un chilo per volta, nascosta in camion, fino a Licata, nell’Agrigentino. È quanto emerso da indagini dei carabinieri x.com Fuga sulla Pontebbana con hashish per 50mila euro: droga nascosta nelle proteineREANA DEL ROJALE – Un controllo stradale lungo la Statale 13 Pontebbana si è trasformato in un inseguimento e ha portato al sequestro di oltre cinque chili di hashish. L’operazione è stata condotta ... nordest24.it Hashish nascosto nelle parti intime. Denunciato un 22enneSorpreso alla guida della sua auto con l’hashish nascosto nelle parti intime, denunciato un 22enne. Nel corso di un controllo, volto a contrastare proprio il traffico e lo spaccio di sostanze ... ilrestodelcarlino.it