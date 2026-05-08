Durante un controllo all’ingresso di un carcere in provincia di Avellino, una donna è stata arrestata dalla Polizia Penitenziaria dopo essere stata trovata con sostanza stupefacente nascosta nelle parti intime. La donna si trovava in attesa di un colloquio in carcere e aveva tentato di introdurre la droga all’interno dell’istituto. La sostanza è stata sequestrata e l’arrestata portata in custodia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha tentato di introdurre droga all’interno del carcere occultandola nelle parti intime, ma è stata scoperta e arrestata dalla Polizia Penitenziaria durante i controlli all’ingresso dell’istituto penitenziario di Ariano Irpino. L’attività, come riferito da Marcello Bosco, segretario del SAPPE, è stata condotta dal personale del reparto colloqui, coadiuvato dall’ispettore responsabile del settore. La donna, moglie di un detenuto, si era recata nella struttura per effettuare un colloquio con il coniuge detenuto quando gli agenti, nel corso delle verifiche di routine sui familiari autorizzati, hanno individuato la sostanza stupefacente occultata.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Droga nascosta nelle parti intime, arrestata al colloquio in carcere

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