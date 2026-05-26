Dodici persone sono state arrestate durante un'operazione della polizia contro il clan Di Micco a Caivano. Le accuse includono traffico di droga, estorsioni a imprenditori coinvolti in appalti pubblici e sparatorie nel Parco Verde. L’indagine ha portato all’esecuzione di numerose misure cautelari. La vicenda riguarda attività criminali legate alla gestione di droga e alla violenza armata nella zona. La polizia ha sequestrato armi e denaro durante le operazioni.

Maxi operazione della Polizia di Stato contro il gruppo criminale dei Di Micco di Caivano. Dodici persone sono accusate, a vario titolo, di traffico di droga, estorsioni a imprenditori impegnati in appalti pubblici e stese armate nel Parco Verde. Dodici persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano (Napoli) sono state arrestate al termine di indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli e dal commissariato di Afragola, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse riguardano un ventaglio di reati gravi che vanno dallo spaccio di droga alle estorsioni ai danni di imprenditori impegnati in appalti pubblici, fino alle cosiddette stese — le sparatorie intimidatorie tipiche della criminalità organizzata campana. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Droga, estorsioni e stese: 12 arresti a Caivano nel clan Di Micco

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