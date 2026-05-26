Blitz contro droga ed estorsioni | 12 arresti tra Caivano e Afragola

Durante un’operazione della polizia, dodici persone sono state arrestate tra Caivano e Afragola. Le misure cautelari sono state eseguite dalla squadra mobile di Napoli con il supporto del commissariato di Afragola. L’indagine, coordinata dalla procura, ha portato all’identificazione di soggetti coinvolti in traffico di droga ed estorsioni. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi o sui dettagli specifici delle accuse.

Dodici misure cautelari sono state eseguite dalla squadra mobile di Napoli, con l'ausilio del commissariato di Afragola, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura di Napoli - direzione distrettuale antimafia. Il gip del tribunale di Napoli ha disposto il carcere per 10 persone e gli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Caivano, blitz antidroga: 12 arresti per spaccio ed estorsione ad imprenditore

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