È di 4 indagati fermati il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Civitavecchia, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. Gli arrestati, tre stranieri e un italiano, sono accusati di far parte di una ramificata associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti su scala transnazionale, con importazioni dal Sud America e distribuzione in Italia di ingenti quantitativi di cocaina. Le indagini e la struttura dell’organizzazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione rappresenta il culmine di mesi di indagini approfondite, iniziate nell’agosto 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Droga dal Sud America a Roma e alleanze globali, coinvolti anche i "Los Choneros": blitz e arresti

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