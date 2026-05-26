Droga armi e cavalli di ritorno | il plauso della sottosegretaria Ferro per il blitz della polizia

Una vasta operazione antidroga ha portato all’esecuzione di 32 misure cautelari, smantellando un’organizzazione coinvolta nel traffico di sostanze stupefacenti, armi e cavalli di ritorno. La polizia ha sequestrato droga e armi durante le indagini condotte dalla Squadra Mobile di una città del Sud, sotto la guida del questore locale. La sottosegretaria ha espresso soddisfazione per il risultato, lodando il lavoro degli investigatori.

“Rivolgo le mie congratulazioni agli investigatori alla Squadra Mobile della questura di Reggio Calabria, guidata dal questore Paolo Sirna, per l’importante operazione antidroga portata a termine questa mattina, che con l’esecuzione di 32 misure cautelari ha consentito di disarticolare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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