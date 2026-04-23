Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione a Papasidero, durante la quale sono stati sequestrati sette fucili, una pistola e diverse dosi di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto dalla Squadra Mobile, che ha portato a termine il sequestro e ha proceduto alle verifiche di rito. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo ad eventuali arresti o altri dettagli sull’operazione.

? Cosa sapere Blitz a Papasidero: sequestrati 7 fucili, una pistola e stupefacenti dalla Squadra Mobile.. L'operazione coordinata dal procuratore D'Alessio porta un uomo agli arresti domiciliari.. Un uomo è stato condotto agli arresti domiciliari a Papasidero dopo che una perquisizione della Polizia di Stato ha portato al ritrovamento di cocaina e hashish, oltre al sequestro di un arsenale composto da sette fucili e una pistola. L’operazione, che ha coinvolto la squadra mobile di Cosenza e l’Unità cinofila, è il risultato di un’intensa attività di indagine sul territorio coordinata dal procuratore capo Alessandro D’Alessio. Gli agenti hanno concentrato i propri sforzi nel controllo della provincia, con un particolare sulla giurisdizione di Castrovillari, mirando alla repressione dello spaccio di stupefacenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papasidero, blitz della Polizia: sequestrati droga e un arsenale di armi

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