Un episodio violento si è verificato nel quartiere Sanità di Napoli martedì 26 maggio, con un padre e un figlio feriti gravemente durante una lite in casa. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause dello scontro. I due sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una vicenda estremamente grave ha scosso il quartiere Sanità di Napoli nella mattinata di martedì 26 maggio. Un uomo avrebbe ferito il figlio di 12 anni con un coltello per poi tentare di togliersi la vita con la stessa arma. Entrambi si trovano ora ricoverati in condizioni critiche. L’episodio è avvenuto poco dopo le 9 all’interno di un’abitazione familiare. L’aggressione avvenuta in casa dopo una lite. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, tutto sarebbe iniziato da una violenta discussione domestica. Nel corso della lite, il padre avrebbe colpito il figlio due volte al torace con un coltello, per poi rivolgere l’arma contro se stesso e procurarsi gravi ferite alla gola e al volto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Dramma nella Sanità a Napoli: padre e figlio feriti gravemente dopo una violenta lite in casa

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Siamo arrivati a 170 miliardi buttati e viaggiamo spediti verso i 200. Quando sentite parlare di tagli alle spese sulla sanità di 3 o 4 miliardi come un dramma, fate le proporzioni e ditemi perché questo subdolo putiniano non è ancora in carcere. #Conte x.com

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