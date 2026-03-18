Bergamo tragedia in casa | donna uccisa dal marito dopo lite violenta

A Bergamo una donna di 42 anni è stata trovata morta nella propria casa dopo una lite violenta con il marito. Le forze dell’ordine sono intervenute nella periferia cittadina e hanno fermato l’uomo, che aveva tentato il suicidio. La vittima è deceduta in seguito ai fendenti ricevuti durante l’alterco. Il marito è stato arrestato e portato in ospedale.

Bergamo - Intervento delle forze dell’ordine nella periferia cittadina: la vittima aveva 42 anni, il marito fermato dopo aver tentato il suicidio Dramma nella periferia di Bergamo, dove una donna è stata uccisa all’interno della propria abitazione al culmine di una violenta lite domestica. Il fatto si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo in via Pescaria, dove sono immediatamente intervenute polizia e soccorritori del 118. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, una 42enne italiana, sarebbe stata colpita con diverse coltellate dal marito convivente, un uomo di 49 anni, al termine di un acceso diverbio. L’aggressione si è consumata tra le mura domestiche e non ha lasciato scampo alla donna, raggiunta in punti vitali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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Donna uccisa a coltellate a Bergamo: arrestato il marito x.com