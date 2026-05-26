Dramma in tipografia équipe del Policlinico salva la mano a un 28enne di San Patrignano

Notizia in breve

Un giovane di 28 anni di San Patrignano ha subito un grave infortunio alla mano. Un'équipe della Chirurgia della Mano del Policlinico di Modena è intervenuta per intervenire e salvare la funzionalità dell’arto. L’intervento si è svolto sabato 16 maggio a Coriano, in provincia di Rimini, dove un team specializzato ha eseguito l’operazione. La visita è avvenuta durante un evento presso la Comunità di San Patrignano.