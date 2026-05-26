Dramma in tipografia équipe del Policlinico salva la mano a un 28enne di San Patrignano
Un giovane di 28 anni di San Patrignano ha subito un grave infortunio alla mano. Un'équipe della Chirurgia della Mano del Policlinico di Modena è intervenuta per intervenire e salvare la funzionalità dell’arto. L’intervento si è svolto sabato 16 maggio a Coriano, in provincia di Rimini, dove un team specializzato ha eseguito l’operazione. La visita è avvenuta durante un evento presso la Comunità di San Patrignano.
Sabato, 16 maggio, una delegazione della Chirurgia della Mano del Policlinico di Modena è stata invitata a Coriano, in provincia di Rimini, per visitare la Comunità di San Patrignano. La Comunità ha voluto, così, esprimere profonda gratitudine all’équipe modenese, diretta dal dottor Andrea Leti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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