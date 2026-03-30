In ospedale in condizoni critiche per una dissezione aortica ma l' équipe del Maria Pia di Torino salva la vita a una donna

All’inizio di dicembre, una donna di 73 anni è stata portata in ambulanza al Maria Pia Hospital di Torino con una diagnosi di dissezione aortica in condizioni critiche. La struttura, accreditata con il servizio sanitario nazionale, fa parte della rete territoriale di emergenza-urgenza. L’equipe medica ha eseguito un intervento d’urgenza per salvarle la vita.

È stata sottoposta a un intervento cardiochirurgico estremamente complesso, condotto in arresto di circolo e con cuore fermo, in ipotermia moderata All’inizio dello scorso dicembre la 73enne Angela è stata trasferita d’urgenza a Maria Pia Hospital di strada Mongreno a Torino, struttura accreditata con il servizio sanitario nazionale e parte integrante della rete di emergenza-urgenza territoriale, con un quadro gravissimo di dissezione dell’aorta toraco-addominale. La situazione clinica appariva estremamente compromessa sia dal punto di vista emodinamico sia neurologico: la dissezione interessava l’intera aorta, coinvolgendo anche i tronchi sovraortici, ovvero i vasi che portano il sangue al cervello. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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