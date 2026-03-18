Il report Ecipe evidenzia come, nel dibattito europeo sulla competitività, spesso la risposta ai ritardi sia chiedere maggiori risorse. Draghi ha indicato una direzione, ma l’Europa sembra preferire concentrarsi su altri aspetti, mantenendo un atteggiamento di attesa. La discussione si concentra su come affrontare le sfide di fronte a un quadro che sembra non cambiare rapidamente.

C’è un riflesso quasi automatico nel dibattito europeo sulla competitività: di fronte al ritardo, la risposta è chiedere più risorse. Più investimenti, più fondi, più intervento pubblico. Il rapporto di Mario Draghi ha riacceso questa dinamica, ma ha anche messo in luce un rischio più sottile: che una diagnosi lucida venga tradotta in soluzioni rassicuranti, e proprio per questo inefficaci. È su questa base che si fonda il webinar organizzato dall’European Centre for International Political Economy tenutosi il 18 marzo durante il quale, sotto la moderazione del direttore Oscar Guinea, si sono confrontate tra loro tre voci autorevoli del... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Draghi indica la strada ma l’Europa guarda altrove. Report Ecipe

Articoli correlati

Ex Ogr e 'Pistoiese-Rosselli': centrodestra contro Funaro. Ma Draghi (Fdi): "La nuova strada serve"Proseguono polemiche e scontri incrociati sull'urbanistica, il vicepresidente del consiglio comunale: "Ben vengano infrastrutture del genere,...

Leggi anche: Napoli, intrigo Lucca: la Juve guarda altrove, occhio alla Roma | CM