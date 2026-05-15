Draghi e Stiglitz | l’Europa è sola ma l’Italia ha l’Europa Il commento di Cerra

Il 14 maggio, durante eventi tenuti ad Aquisgrana e Santa Margherita di Pula, sono stati pronunciati due interventi che hanno fornito una diagnosi complessiva sulla situazione europea negli ultimi due anni. Draghi e Stiglitz hanno affrontato temi riguardanti la condizione dell’Europa, evidenziando come il continente si trovi in una posizione di isolamento. Nel frattempo, un commento di Cerra ha sottolineato che, nonostante questa situazione, l’Italia mantiene un legame stretto con l’Europa.

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