Draghi e Stiglitz | l’Europa è sola ma l’Italia ha l’Europa Il commento di Cerra
Il 14 maggio, durante eventi tenuti ad Aquisgrana e Santa Margherita di Pula, sono stati pronunciati due interventi che hanno fornito una diagnosi complessiva sulla situazione europea negli ultimi due anni. Draghi e Stiglitz hanno affrontato temi riguardanti la condizione dell’Europa, evidenziando come il continente si trovi in una posizione di isolamento. Nel frattempo, un commento di Cerra ha sottolineato che, nonostante questa situazione, l’Italia mantiene un legame stretto con l’Europa.
Aquisgrana e Santa Margherita di Pula, 14 maggio. Due interventi, nella stessa ora, compongono la diagnosi più organica che l’Europa abbia ascoltato negli ultimi due anni. Mario Draghi riceve il Premio Carlo Magno e formalizza il discorso politico-economico atteso dal Report del 2024, mentre Joseph Stiglitz apre il Linkontro NielsenIQ con un’analisi che converge sul punto: l’Europa è sola. Il rimedio politico di Draghi si chiama federalismo pragmatico: coalizioni di volenterosi che decidono dove i ventisette non riescono, l’euro come precedente, la realizzazione che produce legittimità invece di erodersi nei comitati. Stiglitz aggiunge la geopolitica: “È Xi ad avere le carte”. 🔗 Leggi su Formiche.net
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