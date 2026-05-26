dove vivono meglio bambini giovani e anziani la classifica delle province italiane

Una classifica sulla qualità della vita per bambini, giovani e anziani è stata presentata, includendo le province italiane. La graduatoria si basa su vari indicatori che valutano le condizioni di vita di queste fasce vulnerabili. La pubblicazione fa parte di una più ampia analisi sulla qualità della vita nelle diverse aree del Paese, prevista per la fine dell’anno. La ricerca si concentra sui parametri che influenzano direttamente le condizioni di vita di queste categorie.

È stata presentata la classifica sulla qualità della vita per le fasce d’età più vulnerabili. La graduatoria è una parte della più ampia classifica della qualità della vita delle province italiane che il Sole 24 Ore pubblica verso la fine dell’anno. Nell’edizione di quest’anno sono stati aggiunti 5 nuovi parametri per fascia d’età, per rendere la rilevazione più precisa. I risultati hanno premiato Firenze come migliore provincia per i bambini, Bolzano come la migliore per i giovani e Trieste come la migliore per gli anziani. Tutte al sud, invece, le città in fondo alla classifica. Le migliori province per la qualità di vita dei bambini. La classifica delle migliori province per qualità della vita dei bambini (0-14 anni) ha premiato il centro, con Firenze al primo posto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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LITALIA CHE INVECCHIA: TRIESTE GUIDA LA CLASSIFICA DEL BENESSERE OVER 65 | 24/05/2026

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