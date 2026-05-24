Qualità della vita 2026 Firenze è la provincia dove i bambini vivono meglio

Secondo il rapporto sulla qualità della vita 2026, Firenze è la provincia italiana con le condizioni migliori per i bambini. I dati mostrano che in questa zona i servizi, le scuole e gli spazi verdi sono più accessibili rispetto ad altre regioni. La classifica si basa su indicatori come salute, istruzione e sicurezza. Al secondo posto si posizionano altre province del Nord, mentre al terzo ci sono quelle del Centro.

Firenze, 24 maggio 2026 – Qual è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio? Firenze. Il dato arriva dalla nuova edizione della Qualità della vita per fasce d’età de Il Sole 24 Ore, presentata in anteprima al Festival dell’economia di Trento, nel panel ‘Giovani, anziani, bambini: l’indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore’. La nuova indagine. L'indagine, giunta alla sesta edizione, rappresenta una delle tappe di avvicinamento alla storica classifica della Qualità della vita delle province italiane, che Il Sole 24 Ore pubblicherà a fine anno. La nuova edizione amplia il numero degli indicatori territoriali, che passano da 15 a 20 per ciascuna fascia generazionale, per un totale di 60 statistiche provinciali certificate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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