Doppio palcoscenico per la Ferrari Luce presentata a Mattarella e a Papa Leone LE FOTO

Da modenatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La presentazione della Ferrari Luce ha avuto luogo con due eventi ufficiali, uno con il Capo dello Stato e l’altro con il Papa. La vettura ha suscitato reazioni contrastanti: l’opinione pubblica ha mostrato opinioni divise, mentre il titolo in Borsa ha subito una perdita dell’8,37%.

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Un doppio e prestigioso appuntamento ha fatto da cornice al debutto della nuova Ferrari Luce. Una vettura accolta in modo a dir poco controverso dall'opinione pubblica e in modo decisamente negativo dalla Borsa, con il titolo del Cavallino rampante che ha perso l'8,37%. I vertici della casa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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