Antonio Bottoni ha annunciato il suo passaggio da Fratelli d’Italia a Futuro Nazionale. In passato, è stato membro del direttivo cittadino del partito e ha ricoperto il ruolo di responsabile per cinque comuni dell’Alto ferrarese. Inoltre, ha lasciato il suo incarico all’interno di Fratelli d’Italia per aderire a Futuro Nazionale. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Lascia l’incarico e aderisce a Futuro Nazionale. Questa la scelta di Antonio Bottoni, già membro del direttivo cittadino di Fratelli d’Italia a Cento e, più recentemente, responsabile dei cinque comuni dell’Alto ferrarese per Patto per il Nord. Attivo da anni sul territorio, Bottoni ha fatto parte anche della Consulta Civica di Corporeno. “Ho iniziato il mio percorso in Patto per il Nord poco più di un anno fa - dice Bottoni, motivando la sua scelta -, facendo esplicitamente presente che non sarei mai stato disponibile a sostenere la sinistra. Giorni fa sono stato contattato dalla consigliera comunale di Cento, Elisabetta Giberti, che si è qualificata come responsabile degli Enti locali per Patto per il Nord, nomina avvenuta senza il mio coinvolgimento”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Cambio di casacca in politica: Bottoni lascia il 'Patto' e aderisce a Futuro Nazionale

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