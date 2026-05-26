Doppio appuntamento per la tutela del verde

Da lanazione.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pontedera si terranno due eventi nei prossimi giorni per promuovere la tutela del verde e contrastare il consumo di suolo. Gli incontri sono rivolti a sensibilizzare la comunità e coinvolgere cittadini e associazioni in iniziative di tutela ambientale. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno in sedi pubbliche e prevedono interventi di esperti e rappresentanti locali. L’obiettivo è informare sulla necessità di preservare le aree verdi e limitare l’urbanizzazione indiscriminata.

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Doppio appuntamento a Pontedera nei prossimi giorni a difesa dell’ambiente e contro il consumo di suolo. Giovedì alle 18.30 il circolo Valdera di Legambiente lancia la manifestazione "Salviamo il parco Bellaria di Pontedera, una manifestazione pacifica per difendere uno spazio verde fondamentale per la città". Il ritrovo è alla rotondina del parco Bellaria, di fronte a piazza Falcone e Borsellino. " Proteggiamo il verde pubblico dal cemento – dicono gli organizzatori della manifestazione – per una città più vivibile e sostenibile. Chiediamo a gran voce la modifica del Piano Operativo Comunale, il rispetto della convenzione del 2007 e la consegna del parco alla cittadinanza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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