Doppio appuntamento per la tutela del verde
A Pontedera si terranno due eventi nei prossimi giorni per promuovere la tutela del verde e contrastare il consumo di suolo. Gli incontri sono rivolti a sensibilizzare la comunità e coinvolgere cittadini e associazioni in iniziative di tutela ambientale. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno in sedi pubbliche e prevedono interventi di esperti e rappresentanti locali. L’obiettivo è informare sulla necessità di preservare le aree verdi e limitare l’urbanizzazione indiscriminata.
Doppio appuntamento a Pontedera nei prossimi giorni a difesa dell’ambiente e contro il consumo di suolo. Giovedì alle 18.30 il circolo Valdera di Legambiente lancia la manifestazione "Salviamo il parco Bellaria di Pontedera, una manifestazione pacifica per difendere uno spazio verde fondamentale per la città". Il ritrovo è alla rotondina del parco Bellaria, di fronte a piazza Falcone e Borsellino. " Proteggiamo il verde pubblico dal cemento – dicono gli organizzatori della manifestazione – per una città più vivibile e sostenibile. Chiediamo a gran voce la modifica del Piano Operativo Comunale, il rispetto della convenzione del 2007 e la consegna del parco alla cittadinanza". 🔗 Leggi su Lanazione.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Notizie e thread social correlati
Lunedì ad Arezzo arriva Angelo Bonelli: doppio appuntamento su ambiente, rifiuti, energia e tutela del territorioLunedì ad Arezzo si svolgeranno due incontri con Angelo Bonelli, dedicati a temi come ambiente, rifiuti, energia e tutela del terrariturio.
Via al percorso del Pgt condiviso: "La priorità è la tutela del verde"È iniziato il percorso partecipativo per il nuovo Piano di governo del territorio con un tour nei quartieri.
Temi più discussi: Doppio appuntamento per il volume Controegemonia di Michele Prospero a Trepuzzi e Campi Salentina; Doppio appuntamento con il giallo alla Tebaldi: incontro con gli autori Chiara Forlani e Alessandro Fogli; Doppio appuntamento nel weekend per la chiesa di Santa Maria della Misericordia di Castelferretti; A Campidarte doppio appuntamento tra musica elettronica e arti visive.
Doppio appuntamento per la tutela del verdeDoppio appuntamento a Pontedera nei prossimi giorni a difesa dell’ambiente e contro il consumo di suolo. Giovedì alle 18.30 ... lanazione.it
Doppio appuntamento per i ragazzi dell’IC TORREGROTTA divisi tra il progetto Visioni Capovolte in rete con l’ I.C. Terzo Milazzo e il Progetto PN Fondo Coesione di Podcast e Cittadinanza che li ha portati in visita alla Gazzetta del Sud ed agli Studi di RTP. facebook
Il sollievo comincia dall’ascolto Domenica 31 maggio 2026 doppio appuntamento per la Giornata nazionale del Sollievo: alle 10.00 a Vasto, sul lungomare Cordella, e dalle 17.30 nell’Hospice Torrevecchia Teatina. asl2abruzzo.it/giornata-nazio… x.com
Appuntamento doppio all'Afterlife con un cammeo speciale sullo sfondo reddit
Doppio appuntamento istituzionale in Prefettura il prossimo 27 maggioSarà presentato il Vademecum Antiusura – Liberi… non più oppressi! e sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la formazione professionale e per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottopos ... catanzaroinforma.it