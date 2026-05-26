doppio appuntamento per la tutela del verde

Notizia in breve

A Pontedera si terranno due eventi nei prossimi giorni per promuovere la tutela del verde e contrastare il consumo di suolo. Gli incontri sono rivolti a sensibilizzare la comunità e coinvolgere cittadini e associazioni in iniziative di tutela ambientale. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno in sedi pubbliche e prevedono interventi di esperti e rappresentanti locali. L’obiettivo è informare sulla necessità di preservare le aree verdi e limitare l’urbanizzazione indiscriminata.