Lunedì ad Arezzo arriva Angelo Bonelli | doppio appuntamento su ambiente rifiuti energia e tutela del territorio

Lunedì ad Arezzo si svolgeranno due incontri con Angelo Bonelli, dedicati a temi come ambiente, rifiuti, energia e tutela del terra­riturio. L’appuntamento prevede interventi e discussioni su questi argomenti, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. La presenza del relatore si inserisce in un ciclo di incontri mirati a approfondire questioni ambientali e di sostenibilità nel territorio.

Arezzo, 8 maggio 2026 – . Lunedì 11 maggio il co-portavoce nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra e deputato Angelo Bonelli sarà ad Arezzo per una doppia iniziativa pubblica promossa da Arezzo2020-AVS a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Ceccarelli. La mattinata si aprirà alle ore 11.30 a San Zeno, di fronte all’inceneritore di Arezzo, con una conferenza stampa dedicata ai temi della gestione dei rifiuti, dell’incenerimento e della necessità di costruire un modello alternativo fondato su riduzione, riciclo, economia circolare e tutela della salute pubblica.🔗 Leggi su Lanazione.it

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