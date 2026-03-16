Via al percorso del Pgt condiviso | La priorità è la tutela del verde

È iniziato il percorso partecipativo per il nuovo Piano di governo del territorio con un tour nei quartieri. La discussione si concentra sulla definizione delle linee guida del piano, con particolare attenzione alla tutela delle aree verdi. Il processo coinvolge cittadini e rappresentanti locali, che possono esprimere le proprie idee e preoccupazioni. La fase prevede incontri pubblici e momenti di confronto diretti con gli abitanti.

È stato avviato con un tour nei quartieri il percorso partecipativo per il nuovo Piano di governo del territorio. "Non è solo un atto tecnico, ma un documento strategico che orienterà in modo strutturale le politiche urbanistiche, ambientali e infrastrutturali - spiega l’amministrazione - Le scelte incideranno sullo sviluppo urbano, sulla tutela e valorizzazione dell’ambiente, sulla mobilità, sull’organizzazione dei servizi pubblici e sull’assetto complessivo della città, producendo effetti concreti a partire dal 2030". Per questo l’amministrazione ha deciso di promuovere un percorso, iniziato nei giorni scorsi, per favorire il coinvolgimento attivo di cittadini, associazioni, professionisti e operatori economici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via al percorso del Pgt condiviso: "La priorità è la tutela del verde" Articoli correlati Leggi anche: Chiusura del canile comunale di Atripalda, Cherchi e Spiniello (M5S): "Priorità alla tutela del benessere degli animali" Leggi anche: Lecco, svolta sui prati di Cavagna: emendamento al PGT per salvare l'area verde Contenuti utili per approfondire Via al percorso del Pgt condiviso La... Temi più discussi: Via al percorso del Pgt condiviso: La priorità è la tutela del verde; Donne in digitale: al via tre nuove edizioni del percorso formativo gratuito; Faenza, lunedì 11 maggio via al percorso di co-progettazione per il Piano Strategico per la Cultura della Città Unesco; Casa della Comunità di Bellaria Igea Marina: al via l’11 marzo il percorso partecipato. Via al percorso del Pgt condiviso: La priorità è la tutela del verdeÈ stato avviato con un tour nei quartieri il percorso partecipativo per il nuovo Piano di governo del territorio. Non è solo un atto tecnico, ma un documento strategico che orienterà in modo struttur ... ilgiorno.it Next Ilva, via al percorso. Pronti i tavoli di progettazionePer definire nel dettaglio il processo di recupero dell’ex Ilva, l’Amministrazione comunale ha dato il via a un percorso partecipato che prevede il coinvolgimento di cittadine e cittadini. Next Ilva ... lanazione.it La Nasa ha annunciato che la missione Artemis II prenderà il via il prossimo primo di aprile - facebook.com facebook Oggi nel 1978 veniva rapito dalle Brigate Rosse, in via Fani, il presidente della Democrazia Cristiana #AldoMoro e assassinata la sua scorta: Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Francesco Zizzi, Giulio Rivera. #16marzo. x.com