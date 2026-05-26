Dopo un giorno e mezzo, Scott McTominay ha pubblicato un messaggio sui social rivolto a mister Conte. È il primo a farlo tra i giocatori del Napoli, dopo che nelle ore precedenti nessuno aveva inviato saluti ufficiali al tecnico. La comunicazione di McTominay si è diffusa rapidamente sui canali online, attirando l’attenzione degli utenti. Nessun altro membro della rosa ha ancora pubblicato messaggi simili.

No, non avevamo proprio dubbi. Dopo il nostro articolo di stamattina, in cui mettevamo in luce la totale mancanza di saluti social a Conte da parte dei tesserati del Napoli, ecco che arriva il solito McTominay. Quanti bei gol hai fatto quest’anno, Scott. Il messaggio di McTominay. “ Grazie per il supporto incredibile in questa stagione. Grazie Mister Conte.” Vicino, le emoticon di due coppe. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SM (@scottmctominay) Il punto sul rinnovo. Scriveva il Corsport il 22 maggio: “E ora, sipa­rio con l’Udi­nese e salto tri­plo: nel suo futuro c’è il rin­novo, c’è il pro­lun­ga­mento del con­tratto in sca­denza nel 2028. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dopo un giorno e mezzo, arriva il primo saluto social a mister Conte: è di Scott McTominay

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23 maggio 2025, la rovesciata di Scott e il coast to coast di Big Rom a far ingrossare 3/4 di fegati italioti. È già passato un anno dallo scudetto più bello e sofferto di sempre Con una Napoli inondata di fumogeni e fuochi d’artificio fino all’alba del giorno dopo. Ri x.com

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