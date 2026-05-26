Scott McTominay ha pubblicato il suo primo saluto social indirizzato a mister Conte. Dopo un articolo che evidenziava l’assenza di messaggi di saluto da parte dei tesserati del Napoli, il calciatore ha condiviso un messaggio rivolto all’allenatore.

No, non avevamo proprio dubbi. Dopo il nostro articolo di stamattina, in cui mettevamo in luce la totale mancanza di saluti social a Conte da parte dei tesserati del Napoli, ecco che arriva il solito McTominay. Quanti bei gol hai fatto quest’anno, Scott. Il messaggio di McTominay. “ Grazie per il supporto incredibile in questa stagione. Grazie Mister Conte.” Vicino, le emoticon di due coppe. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SM (@scottmctominay) Il punto sul rinnovo. Scriveva il Corsport il 22 maggio: “E ora, sipa­rio con l’Udi­nese e salto tri­plo: nel suo futuro c’è il rin­novo, c’è il pro­lun­ga­mento del con­tratto in sca­denza nel 2028. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Arriva il primo saluto social a mister Conte: è di Scott McTominay

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