Il club ha pubblicato un messaggio sui social per ringraziare l’ex allenatore, scrivendo “Grazie, mister”. Ieri sera si è concluso il rapporto con Antonio Conte, che aveva assunto il ruolo poco più di due anni fa. La comunicazione ufficiale è arrivata dopo la fine dell’ultima partita della stagione. L’addio è stato annunciato sui canali ufficiali del club.

Ieri l'ultimo atto di una storia durata poco più di 700 giorni. Antonio Conte da ieri sera non è più l'allenatore del Napoli. «Un mese fa ho parlato con il presidente e gli ho detto che il mio percorso stava per terminare. Non ho voluto conoscere il progetto, perché la mia decisione era stata già presa, anche se il presidente mi ha sempre detto che era disposto ad aspettare un mio ripensamento dell'ultimo minuto», aveva detto ieri sera il mister. Un ripensamento che non è mai arrivato, con i titoli di coda che piombano su due anni conditi da due trofei: uno Scudetto e un Supercoppa. Fino ad adesso l'unica comunicazione... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, il saluto social del club a Conte: «Grazie, mister»

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