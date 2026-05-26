Dopo l’alluvione il sindaco supera il 60%

Da ilrestodelcarlino.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l'alluvione di maggio 2023, il sindaco ottiene oltre il 60% dei voti alle elezioni. La vittoria elettorale è stata annunciata pochi giorni dopo la fine delle operazioni di soccorso. La consultazione si è svolta con un'affluenza significativa, e i risultati hanno confermato il sostegno alla gestione dell'emergenza da parte dell'amministrazione locale. I dati ufficiali sono stati comunicati dalla commissione elettorale nelle ultime ore.

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