Dopo l’alluvione il sindaco supera il 60%

Dopo l'alluvione di maggio 2023, il sindaco ottiene oltre il 60% dei voti alle elezioni. La vittoria elettorale è stata annunciata pochi giorni dopo la fine delle operazioni di soccorso. La consultazione si è svolta con un'affluenza significativa, e i risultati hanno confermato il sostegno alla gestione dell'emergenza da parte dell'amministrazione locale. I dati ufficiali sono stati comunicati dalla commissione elettorale nelle ultime ore.

FAENZA (Ravenna) Per qualche giorno – al culmine dell’emergenza alluvionale del maggio 2023 – è stato il sindaco più famoso d’Italia: Massimo Isola ieri è stato confermato alla guida di Faenza con quella che è una vittoria dalle proporzioni clamorose, e che vede il suo campo largo oltre il 60% dei voti, e il Pd oltre il 40%. "Abbiamo scelto una coalizione forte perché è stando tutti insieme che si trovano le soluzioni per uscire dalle difficoltà, è quando molte persone si confrontano che nascono le idee migliori", ha commentato a caldo il sindaco nel suo quartier generale. Quello durante il picco dell’alluvione non fu l’unico momento che... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Ultimo fango Dopo l’alluvione del 2023 in Emilia-Romagna, il fondo per la ricostruzione si è ridotto di 1 miliardo. Meloni indossò gli stivali nel pantano, ma il suo governo sui cantieri ha fallito. I numeri x.com

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Riecco le Terme di Fratta. Si riparte dopo l’alluvione: Ora il parco, poi l’hotelIl 30 maggio sarà fruibile il giardino, da fine giugno albergo e ristorante. Entro l’anno, i nuovi gestori ripristineranno le vasche colpite dal fango. ilrestodelcarlino.it