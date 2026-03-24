Referendum sulla giustizia alta affluenza In città il No alla riforma supera il 60%

Vince nettamente il ’No’ a Cesena al referendum per la riforma costituzionale dell’ordinamento della magistratura. Al termine dello scrutinio nelle 98 sezioni, ieri pomeriggio lo spoglio ha visto prevalere i contrari alla riforma con il 60,22% (30.900 votanti) contro il 39,78% (20.413 votanti). Altissima la percentuale di chi è andato alle urne: il 68,67% degli aventi diritto. I voti validi a Cesena sono stati 51.313 su un totale di 75.051 aventi diritto al voto. Tutto ciò in linea con il voto in Emilia Romagna, la regione italiana con i maggiori votanti. Il segretario di federazione del Pd Matteo Gozzoli: "Nel territorio cesenate il no vince in modo deciso in quasi tutti i Comuni con una percentuale più alta della media nazionale – afferma –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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