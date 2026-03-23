Chi ha vinto nel referendum a Genova | il No supera il 60%

I primi dati consolidati dello scrutinio a Genova e provincia per il referendum sull'ordinamento giurisdizionale indicano una netta prevalenza dei voti contrari. Sia nel capoluogo che nell'area provinciale, il No ha superato ampiamente la soglia del 60 per cento, staccando il Sì di oltre venti punti. Nel comune di Genova, con 585 sezioni scrutinate su 653, il No è al 63,94 per cento (155.833 voti) contro il 36,06 per cento del Sì (87.877 voti). Il dato provinciale, che include 836 sezioni su 964, conferma la tendenza: i No sono 212.333, pari al 61,50 per cento, mentre i Sì si fermano a 132.934, attestandosi al 38,50 per cento. Il distacco tra le due opzioni risulta leggermente più marcato nel centro urbano rispetto alla periferia e ai comuni della provincia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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