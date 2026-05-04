Matteo Dagasso vola in serie A

Un giocatore proveniente dalla provincia di Sondrio ha raggiunto la massima serie, passando dal settore giovanile alla prima categoria nazionale. La sua carriera ha visto tappe in diversi club del territorio, fino all’ingresso in una squadra di livello superiore. La sua promozione è stata ufficializzata negli ultimi giorni, segnando un traguardo importante nel percorso sportivo. La notizia ha suscitato entusiasmo tra gli addetti ai lavori e i tifosi locali.

Ci deve essere un rapporto invisibile, ma speciale, tra il Venezia e il movimento calcistico valtellinese. Proprio con i lagunari, infatti, mister Alberto “Bebeto” Bertolini aveva conquistato, vincendo la finale dei playoff con il Cittadella, la promozione in serie A e poi, alcuni mesi dopo.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Matteo Dagasso: una doppietta per continuare a puntare la serie AIl centrocampista di origini sondaline ha realizzato i suoi primi gol con la maglia del Venezia ieri sera nel match vinto per 4-0 sull'Avellino... Altri aggiornamenti Si parla di: Il pescarese Dagasso vola in A con il Venezia. Premiato a Coverciano come Giovane promessa del calcio italiano. Il pescarese Dagasso vola in A con il Venezia. Premiato a Coverciano come Giovane promessa del calcio italianoLa favola del pescarese Matteo Dagasso si è appena arricchita di un nuovo capitolo. Con il suo Venezia, club nel quale è approdato a gennaio dal Pescara, ha centrato la promozione in Serie A. Per il c ... ilpescara.it Zeman un maestro, Baldini un secondo padre, Verratti fonte di ispirazione: Matteo Dagasso si raccontaIl centrocampista della Nazionale Under 21 si racconta a Vivo Azzurro TV in una nuova puntata di ‘Generazione Azzurra’: ... ilpescara.it