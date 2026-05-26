Dopo la notte, si è svolto un evento che ha unito musica, memoria e speranza. La manifestazione si è tenuta di fronte al mare al tramonto, con un’atmosfera suggestiva. Durante l’evento, sono stati rivolti messaggi rivolti ai giovani e al futuro. La musica ha accompagnato le parole e le immagini proiettate, creando un momento di riflessione condivisa. La serata ha coinvolto il pubblico presente in un momento di ricordo e di rinnovata energia.

Una cornice meravigliosa davanti al mare, l’ora più bella del tramonto, la forza propulsiva della musica e un messaggio potente rivolto al futuro e ai giovani. Martedì 30 giugno dalle 20. 30, il Beach Stadium ospiterà "Dopo la notte", un grande evento musicale a ingresso libero concepito come un momento di festa, partecipazione e rinascita collettiva. La manifestazione, organizzata dall’Associazione "Il Mondo che Vorrei", segna l’inizio di una nuova fase per la storica realtà viareggina. La direzione artistica è affidata a Veronica Lucchesi (nella foto) da sempre vicina all’associazione e alla città natale. Accanto a lei sul palco ci sarà una firma e un volto d’eccezione della cultura e della televisione italiana: la serata sarà condotta da Serena Dandini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Dopo la notte". Memoria e cuore per ricominciare

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