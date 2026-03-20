Andrea Pezzi ha dichiarato di aver sentito il bisogno di lasciare indietro la sua immagine televisiva per ricominciare da zero. La nascita della figlia di Cristiana Capotondi, Anna, lo ha portato a un cambiamento interiore. Attualmente, il suo percorso si concentra su temi di filosofia, tecnologia e sullo sviluppo della società moderna.

Partiamo proprio da qui: dall'idea su cui ha basato il suo libro e che, in qualche modo, amplia nel suo spettacolo. Dove sta andando la nostra società? «Nel libro, creo un parallelo tra il viaggio di Ulisse di ritorno a Itaca e quello che, invece, sta compiendo la nostra umanità. Nell'Odissea, Ulisse, ospite della corte dei Feaci, quando un aedo ricorda le sue gesta, si commuove, piange e si rende conto di essere un uomo finito e chiede aiuto per tornare a casa. La nostra società è proprio a questo punto: chiede aiuto per ritornare a casa perché ci siamo resi conto che la cultura occidentale è assolutamente tutta da ridiscutere. Non possiamo più andare avanti a pensare di colonizzare il mondo, conquistarlo per prendere risorse e ricchezze, facendo finta di possedere una superiorità morale che non abbiamo più». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Andrea Pezzi: «Ho avuto il bisogno di uccidere l'Andrea Pezzi della tv per ricominciare. La nascita di Anna, la figlia di Cristiana Capotondi, mi ha aperto il cuore»

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