Trofeo del Cuore ad Ancona | calcio per la memoria e l’UNICEF
A Ancona si è svolto il Trofeo del Cuore, un torneo di calcio organizzato per ricordare e sostenere le iniziative dell'UNICEF. Tre giovani sono stati i protagonisti di questa sfida, invitando le scuole a partecipare e a riflettere sui temi della sicurezza stradale. Le partite hanno coinvolto studenti di diverse età, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti e il pubblico sull’importanza di comportamenti corretti sulle strade.
? Domande chiave Chi sono i tre giovani che hanno ispirato questa sfida?. Come possono le partite tra scuole sensibilizzare sulla sicurezza stradale?. Perché i proventi del torneo saranno devoluti all'UNICEF?. Quale legame unisce gli studenti del Galilei ai ragazzi scomparsi?.? In Breve Torneo organizzato dal Liceo Galilei con l'Associazione Ragazzi e amici del preside Grammilano.. Partite tra istituti locali dalle 8:15 alle 12:15 presso lo Stadio Del Conero.. Memoria dedicata a Luca Isidori e Tommaso Bruciaferri oltre al scomparso Federico Frezzotti.. Proventi della manifestazione undicesima edizione devoluti interamente all'organizzazione internazionale UNICEF.🔗 Leggi su Ameve.eu
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