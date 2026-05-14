Trofeo del Cuore ad Ancona | calcio per la memoria e l’UNICEF

A Ancona si è svolto il Trofeo del Cuore, un torneo di calcio organizzato per ricordare e sostenere le iniziative dell'UNICEF. Tre giovani sono stati i protagonisti di questa sfida, invitando le scuole a partecipare e a riflettere sui temi della sicurezza stradale. Le partite hanno coinvolto studenti di diverse età, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti e il pubblico sull’importanza di comportamenti corretti sulle strade.

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