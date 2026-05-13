Banche utili record ma ritirata nei territori | First Cisl Parma e Piacenza chiede un' inversione di rotta

Le cinque principali banche italiane hanno chiuso il primo trimestre del 2026 con un utile netto complessivo superiore a 7 miliardi di euro, registrando un aumento del 3,3% rispetto all’anno precedente. Nonostante i risultati positivi, alcune di queste istituzioni hanno ridotto la presenza nei territori, secondo quanto richiesto dal sindacato First Cisl di Parma e Piacenza. La richiesta riguarda un cambiamento nelle strategie di intervento e presenza sul territorio.

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«I conti parlano chiaro: le cinque grandi banche italiane, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps e Bper, hanno archiviato il primo trimestre del 2026 con un utile netto aggregato superiore a 7 miliardi di euro, in crescita del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Eppure.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’età dell’oro delle banche: utili da record nel primo trimestreUtili in continua crescita, con oltre sette miliardi nei primi cinque gruppi soltanto nei primi tre mesi dell’anno. Unificazione comuni di Langhirano e Corniglio: la posizione della Cisl Parma PiacenzaIn merito al progetto di unificazione tra i comuni di Langhirano e Corniglio, la CISL Parma Piacenza, insieme a CISL Funzione Pubblica e di concerto... Argomenti più discussi: Banche, First Cisl: Utili record nel primo trimestre. Calano occupazione e sportelli; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: FIRST CISL, 7 MILIARDI DI UTILI NEL TRIMESTRE PER LE PRIME 5 BANCHE. «Banche, utili record ma ritirata nei territori»: First Cisl Parma e Piacenza chiede un'inversione di rottaSette miliardi di profitti nel primo trimestre 2026, ma quasi cinquemila lavoratori in meno e 375 sportelli chiusi in dodici mesi. Il segretario generale First Cisl Cosimo Vaglio: «La trasformazione t ... ilpiacenza.it Banche, utili record nel primo trimestre ma calano occupazione e sportelli(Teleborsa) - Continua la crescita record della redditività delle principali banche italiane, mentre calano occupazione e sportelli. È quanto emerge dall'analisi della Fondazione Fiba di First Cisl su ... teleborsa.it