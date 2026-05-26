Dopo la fine della campagna elettorale, un brano dance su WhatsApp prende di mira il risultato di Marco Donati e le liste civiche. Il pezzo, condiviso tra cittadini, commenta con toni ironici la vittoria e le alleanze politiche. Nessuna comunicazione ufficiale, solo una canzone che si diffonde tra i gruppi di messaggistica. La melodia si fa strada tra i commenti e le condivisioni, diventando il nuovo tormentone locale.

Finita la campagna elettorale, ad Arezzo si apre ufficialmente la stagione dei cantautori anonimi. In queste ore circola un brano che prende di mira il risultato elettorale di Marco Donati e il mondo delle liste civiche. Archiviati i comizi, smontati i gazebo e metabolizzati i risultati delle elezioni comunali, la politica aretina sembra aver trovato una nuova forma di espressione: il tormentone da WhatsApp. In redazione è infatti arrivato un brano musicale dal ritmo decisamente ballereccio che, tra sintetizzatori e ritornelli martellanti, prende di mira il risultato ottenuto da Marco Donati alle ultime amministrative. Il pezzo, di autore al momento sconosciuto, gira di smartphone in smartphone e non sembra avere particolari pretese artistiche o aspirazioni sanremesi. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Dopo i manifesti arriva il tormentone: Marco Donati sbarca su WhatsApp in versione dance

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