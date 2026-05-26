Antonio Conte non sarà più l’allenatore del Napoli. La conferenza stampa congiunta con il presidente ha confermato le voci che circolavano nelle ultime settimane. La società ha comunicato ufficialmente la fine del rapporto con l’allenatore, senza annunciare ancora il nome del successore. La squadra si prepara ora a definire il nuovo staff tecnico prima dell’inizio della prossima stagione. La decisione arriva dopo un periodo di discussioni e valutazioni interne.

Antonio Conte non sarà più l’allenatore del Napoli. La conferenza stampa congiunta con il Presidente Aurelio De Laurentiis ha concretizzato quegli spifferi che, in maniera sempre più insistente, hanno accompagnato gli azzurri nelle ultime settimane. Il dopo Conte: cosa ha lasciato in eredità il tecnico salentino. Il tecnico di Lecce lascia Partenope dopo soli due anni, interrompendo così prematuramente il ciclo intrapreso con la più importante e titolata squadra del Sud. Il bilancio parla di uno scudetto e di una Supercoppa di Lega, portati all’ombra del Vesuvio: in relazione al tempo trascorso, verrà ricordato come il tecnico più vincente della centenaria storia del Calcio Napoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - DOPO-CONTE. CHI IL PROSSIMO ALLENATORE DEL NAPOLI?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHI SARÀ IL PROSSIMO ALLENATORE DEL NAPOLI DOPO CONTE

Notizie e thread social correlati

De Laurentiis ha già individuato l’identikit del prossimo allenatore del Napoli se Conte dovesse andare viaIl presidente del Napoli ha già delineato le caratteristiche del prossimo allenatore nel caso Conte decidesse di lasciare la squadra.

Post Conte, la rivelazione non lascia dubbi: “Chi sarebbe l’allenatore del Napoli”Durante la trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, il giornalista Massimo Giletti ha commentato in diretta il possibile futuro del tecnico...

Temi più discussi: Chi allenerà il Napoli dopo Antonio Conte: da Sarri a Grosso, i nomi sulla scrivania di De Laurentiis; Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli dopo l'addio di Conte? Allegri balza in pole, Italiano prima alternativa: la lista del presidente De Laurentiis; Nuovo allenatore Napoli, Italiano la pista per il dopo Conte; Napoli, c'è Allegri in pole per il dopo Conte. Piace anche Italiano.

Il nome in pole per sostituire Antonio Conte resta quello di Massimiliano Allegri Dopo la mancata qualificazione in Champions League con il Milan, il tecnico toscano potrebbe salutare i rossoneri e liberarsi per la panchina del Napoli Attualmente, il presi x.com

[Schira] Nonostante le ultime voci, l'AC Milan non prevede di avviare trattative con Antonio Conte per il ruolo di allenatore. reddit

Antonio Conte lascia il Napoli | Addio dopo due anni: chi sarà il nuovo allenatore? (oggi 19 maggio 2026)Antonio Conte lascia il Napoli: sciolte le riserve sul futuro, il salentino saluta i partenopei dopo due stagioni e due trofei, a breve l'annuncio. ilsussidiario.net

Napoli, partito il dopo-Conte: otto nomi per la panchina azzurraAntonio Conte e il Napoli si saluteranno a fine stagione, manca soltanto l’ufficialità. Dopo due anni in azzurro, uno scudetto, una Supercoppa Italiana e due qualificazioni in Champions League, l’alle ... sport.virgilio.it