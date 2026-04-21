Durante la trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, il giornalista Massimo Giletti ha commentato in diretta il possibile futuro del tecnico e il nome dell’allenatore che potrebbe guidare il Napoli nella prossima stagione. La discussione si è concentrata sulle scelte che potrebbero essere fatte in vista del prossimo campionato, senza entrare in dettagli o opinioni personali. La questione riguarda principalmente le decisioni della società e le possibili strategie di mercato.

Massimo Giletti, intervenuto in diretta a “Il Bello del Calcio” su Televomero, ha detto la sua sul futuro di Conte e sul possibile allenatore del Napoli nella prossima stagione. A sua detta, il tecnico potrebbe restare ma, in caso di addio, il nuovo tecnico azzurro sarebbe Enzo Maresca. Giletti lancia l’indiscrezione: “Maresca per il post Conte”. Nel corso della trasmissione “ Il Bello del Calcio ” su Televomero, Massimo Giletti ha commentato cosa potrebbe succedere in merito al futuro di Antonio Conte: “Al momento non ho informazioni su un addio per Conte, ma Maresca potrebbe essere un allenatore molto interessante. Dissi Sarri, anticipai Conte e semmai dico Maresca in caso di possibile addio di Conte”.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Post Conte, la rivelazione non lascia dubbi: “Chi sarebbe l’allenatore del Napoli”

CONTE in conferenza stampa post-partita Copenaghen Napoli 1-1

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