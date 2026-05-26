Donne e diritti Storia di una lotta | ai Cantieri della Zisa recital con Evarossella Biolo voce e Paola Selva chitarra

In occasione dell’ottantesimo anniversario del diritto di voto alle donne, l’Istituto Gramsci Siciliano-ets organizza un recital intitolato “Donne e diritti. Storia di una lotta” ai Cantieri della Zisa. Lo spettacolo vede la partecipazione di Evarossella Biolo, voce, e Paola Selva, chitarra. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di ricordare e celebrare la conquista dei diritti femminili attraverso musica e narrazione.

In occasione dell’ottantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne, l’Istituto Gramsci Siciliano-ets organizza la manifestazione “Donne e diritti. Storia di una lotta”.Il reading vedrà la partecipazione di Evarossella Biolo (voce) e Paola Selva (chitarra), su un testo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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