Ai Cantieri culturali della Zisa torna l' Expo del vinile | mostra mercato con espositori da tutta Italia e dj set
Ai Cantieri culturali della Zisa a Palermo torna l’Expo del Vinile, una mostra mercato dedicata agli appassionati di musica in vinile. L’evento si svolgerà dal 17 al 19 aprile nello spazio Noz dei Cantieri Culturali della Zisa e vedrà la partecipazione di espositori provenienti da tutta Italia. Durante i tre giorni sono previsti anche dj set per accompagnare le visite.
Tutto pronto per un appuntamento ormai consueto con gli appassionati della musica in vinile a Palermo: dal 17 al 19 aprile lo spazio Noz dei Cantieri Culturali della Zisa ospita l’Expo del Vinile.L’evento si inserisce nel circuito internazionale del Record Store Day, manifestazione internazionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Confartigianato Palermo promuove il 7 e 8 marzo ai Cantieri Culturali della Zisa "Switch - Lo scambio solidale"L’iniziativa dedicata al riuso, alla sostenibilità e alla condivisione che invita i cittadini a dare nuova vita agli oggetti inutilizzati Palermo...
Leggi anche: Invitalia ai Cantieri culturali della Zisa senza autorizzazione, il Comune: "Canoni mai versati e Tari non pagata"