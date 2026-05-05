AI 1984 – Controllo totale | ai Cantieri della Zisa lo spettacolo tratto da 1984 di George Orwell
Venerdì 8 e sabato 9 maggio, presso lo Spazio Franco ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, è in programma uno spettacolo intitolato “AI. 1984 – Controllo totale”. La rappresentazione è stata ideata dalla compagnia teatrale I Trovatori e si ispira al romanzo di George Orwell, “1984”. L’evento si svolgerà in due serate consecutive e coinvolgerà il pubblico con una messinscena che affronta tematiche legate alla sorveglianza e al controllo sociale.
Venerdì 8 e sabato 9 maggio allo Spazio Franco ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, la compagnia I Trovatori presenta “AI. 1984 – Controllo totale”, spettacolo liberamente tratto da 1984 di George Orwell. Diretto da Luigi Maria Rausa su drammaturgia di Giuseppe D’Agostino, con Silvia.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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