AI 1984 – Controllo totale | ai Cantieri della Zisa lo spettacolo tratto da 1984 di George Orwell

Venerdì 8 e sabato 9 maggio, presso lo Spazio Franco ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, è in programma uno spettacolo intitolato “AI. 1984 – Controllo totale”. La rappresentazione è stata ideata dalla compagnia teatrale I Trovatori e si ispira al romanzo di George Orwell, “1984”. L’evento si svolgerà in due serate consecutive e coinvolgerà il pubblico con una messinscena che affronta tematiche legate alla sorveglianza e al controllo sociale.