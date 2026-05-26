donne ai vertici due terzi dei paesi in regola

Due terzi dei Paesi europei hanno già adottato le nuove regole sulla parità di trattamento tra i sessi. La direttiva, approvata recentemente, mira a rafforzare le misure contro la discriminazione di genere. La normativa si applica a tutti i settori lavorativi, con particolare attenzione alle donne ai vertici e alla trasparenza delle politiche di assunzione. La decisione si inserisce in un percorso parallelo a quello delle norme sulla trasparenza retributiva, entrate in vigore lo scorso anno.

C’è un’altra direttiva europea che punta a rafforzare la parità di trattamento fra i sessi e ha avuto un percorso parallelo (almeno cronologicamente) a quella sulla trasparenza retributiva. È la direttiva Ue 20222381, conosciuta come «Women on boards directive». Prevede che entro il 30 giugno 2026 (data prevista per il recepimento da parte dei Paesi membri), nelle grandi società quotate il genere meno rappresentato debba occupare almeno il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi, o almeno il 33% del totale degli amministratori (esecutivi e non). Il monitoraggio curato da Ius Laboris - alleanza internazionale di specialisti... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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