Migranti via libera del parlamento Ue ai return hubs nei Paesi terzi Meloni | Finalmente la direzione giusta

Il Parlamento europeo ha approvato con 389 voti favorevoli, 206 contrari e 32 astensioni l'avvio dei negoziati sulla direttiva rimpatri, sostenuta dall’asse tra Ppe, Ecr e Patrioti, che ha sostituito la maggioranza Ursula. La decisione riguarda l’istituzione di “return hubs” nei Paesi terzi per i migranti. La presidente del Consiglio ha commentato positivamente l’esito del voto, definendolo una “direzione giusta”.

Con il voto garantito dall’ asse Ppe-Ecr-Patrioti, che a Bruxelles ha definitivamente sostituito la “maggioranza Ursula”, il Parlamento europeo ha dato il via libera con 389 voti a favore 206 contrari e 32 astenuti all'avvio dei negoziati interistituzionali sulla direttiva rimpatri. "L'Europa va finalmente nella direzione giusta, su una linea che l'Italia ha sostenuto con forza", commenta soddisfatta Giorgia Meloni, sottolineando che "con i return hubs si amplia la possibilità di individuare una Nazione di rimpatrio per gli immigrati irregolari, includendo non solo i Paesi di origine ma anche i Paesi terzi". Per Meloni "è un passaggio importante per rendere i rimpatri più efficaci, rafforzare il controllo dei confini e dare all'Europa una politica migratoria finalmente più credibile". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Migranti, via libera del parlamento Ue ai “return hubs” nei Paesi terzi. Meloni: "Finalmente la direzione giusta" Articoli correlati Leggi anche: Petrucci (Fdi): Via libera parlamento Ue nuove norme Paesi terzi sicuri, vittoria di Governo Meloni Petrucci (FdI): Via libera parlamento Ue nuove norme Paesi terzi sicuri, vittoria di Governo Meloni – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 La video dichiarazione della senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci. Contenuti e approfondimenti su Migranti via libera del parlamento Ue... Temi più discussi: I migliori articoli su rifugiati e immigrazione 7/2026; Meloni adesso confida nel sì di Bruxelles al decreto Bollette; 21 marzo, a Torino tutto pronto per la giornata in memoria delle vittime di mafia; Sul regolamento rimpatri il Ppe capitola davanti all’estrema destra. Migranti, via libera Europarlamento agli hub per i rimpatriVotata a Bruxelles la posizione negoziale sul regolamento voluta da Ppe e destre. A breve via al trilogo con il Consiglio. adnkronos.com Migranti, via libera del parlamento Ue ai return hubs nei Paesi terzi: vince la dottrina MeloniIl parlamento Ue ha approvato il sistema introdotto dall’Italia con gli hub per i rimpatri dislocati in Paesi terzi. Previsto anche un inasprimento per chi rappresenta un rischio per la sicurezza ... ilgiornale.it Sui migranti non c'è dubbio: l’Ue ha una maggioranza di destra x.com I lavori del consiglio regionale. In aula si è parlato di sanità, lavoro e migranti. - facebook.com facebook