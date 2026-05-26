Donnarumma AD Fs Italiane | Metà delle nuove nomine dirigenziali è al femminile

Da tpi.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'amministratore delegato di FS Italiane ha annunciato che quest'anno il 50% delle nomine dirigenziali del gruppo sono state assegnate a donne. Il dato si riferisce alle nuove nomine effettuate nel corso dell'anno. La comunicazione indica che sono state fatte diverse assegnazioni di ruoli di responsabilità a figure femminili. Non sono stati forniti dettagli sui settori o le posizioni specifiche coinvolte in queste nomine.

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Metà delle nomine dirigenziali effettuate quest’anno dal Gruppo FS ha riguardato donne, un dato in forte crescita rispetto al 26% registrato a gennaio del 2025 e che già era salito al 42% nella sessione successiva, a testimonianza di un percorso concreto e coerente, fondato su valorizzazione delle competenze e attenzione alla qualità della leadership. Il Gruppo FS conferma il proprio impegno nella valorizzazione del talento e nella costruzione di una leadership sempre più inclusiva, equa e orientata al merito. Infatti, la presenza femminile nei ruoli manageriali del Gruppo ha raggiunto nel 2025 il 33%, confermando l’evoluzione di una cultura aziendale attenta all’inclusione, alla crescita professionale e alla promozione delle diversità come leva strategica di sviluppo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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