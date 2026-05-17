L'opposizione critica duramente l'amministrazione comunale, accusandola di essere in crisi a causa di nomine dirigenziali rapide e di inchieste in corso. I consiglieri Farese, Megna e De Longis chiedono chiarimenti al Sindaco, sottolineando che la gestione attuale sarebbe fuori controllo. La situazione viene descritta come un momento di forte incertezza, con l'opposizione che mette in dubbio la stabilità dell'esecutivo locale. La polemica si inserisce in un quadro di tensioni tra le forze politiche all’interno del municipio.

Tempo di lettura: 3 minuti I consiglieri Farese, Megna e De Longis: “Il Sindaco dovrebbe spiegare come mai il neo dirigente all’Urbanistica, Corsano, sedeva in prima fila alla conferenza stampa di Noi di Centro dopo le provinciali” “Se non ci fosse da piangere per le sorti di Benevento, ci sarebbe da staccare i biglietti per lo spettacolo comico dell’anno. Al Comune va in scena il festival del precariato dirigenziale: una soap opera amministrativa che cambia continuamente trama. Regista è il Sindaco che, negli ultimi dieci giorni, ha emanato ben tre decreti diversi per l’attribuzione delle funzioni. L’incarico dirigenziale ha ormai una data di scadenza più breve di un cartone di latte fresco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Opposizione: “Comune allo sbando fra nomine dirigenziali lampo e inchieste, amministrazione al capolinea”

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