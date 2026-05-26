Donna travolta da un'automobilista a Caltanissetta per il giudice era distratta | non avrà risarcimento

Il processo riguardante l’incidente avvenuto nel 2019 in un cortile condominiale si è concluso con l’assoluzione dell’automobilista. La donna investita non riceverà risarcimento, secondo quanto stabilito dal giudice, che ha qualificato la comportamento della conducente come “distratto”. La sentenza ha escluso responsabilità penale e civile dell’automobilista, ritenendo che non ci fossero elementi sufficienti per attribuire colpa. L’incidente si verificò in un’area privata, e la donna coinvolta non ha ottenuto risarcimenti.

È finito con un'assoluzione il processo per un incidente del 2019 a Caltanissetta: una donna fu investita in un cortile condominiale. Nonostante la vittima avesse subito gravi fratture e già ottenuto 180 mila euro di accordo, il giudice ha escluso la responsabilità della conducente, che procedeva a meno di 10 kmh. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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