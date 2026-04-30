Mondadori finalizza l'acquisto dell'editoria scolastica di Hoepli | L'operazione avrà efficacia da oggi
Il Gruppo Mondadori ha annunciato di aver concluso oggi, giovedì 30 aprile, l'acquisto del ramo d'azienda dedicato all'editoria scolastica di Hoepli. La comunicazione ufficiale indica che l'operazione entra in vigore a partire dalla data odierna. La finalizzazione rappresenta il risultato di un accordo tra le parti coinvolte, con l'efficacia immediata dell'acquisizione.
Come comunicato dal Gruppo Mondadori, oggi - giovedì 30 aprile - si è finalizzato ufficialmente l'acquisizione del ramo d'azienda relativo all'editoria scolastica di Hoepli: "L'operazione avrà efficacia dalla data odierna".🔗 Leggi su Fanpage.it
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